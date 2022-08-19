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只買績優股

財金專欄 2022/08/19

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港股昨日下跌158點，收報19763點。成交金額為893億元。

騰訊（00700）業績好壞參半，績後券商對前景看法分歧，亦有將目標價下調，但普遍預期明年業務應可改善，主因是宏觀經濟好轉，廣告收入較預期佳

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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