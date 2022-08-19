只買績優股 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 港股昨日下跌158點，收報19763點。成交金額為893億元。 騰訊（00700）業績好壞參半，績後券商對前景看法分歧，亦有將目標價下調，但普遍預期明年業務應可改善，主因是宏觀經濟好轉，廣告收入較預期佳 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股被拋離 2022/08/18 港股被拋離 交易講場 - 好淡交戰 2022/08/17 好淡交戰 交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易 2022/08/16 內地經濟難搞 股市要升不易 交易講場 - 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 2022/08/15 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 交易講場 - 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 2022/08/13 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 快手—W（01024） 新秀麗（01910） 華潤啤酒（00291） 時代電氣（03898） 成交 金融 止蝕