港股昨日下跌158點，收報19763點。成交金額為893億元。

騰訊（00700）業績好壞參半，績後券商對前景看法分歧，亦有將目標價下調，但普遍預期明年業務應可改善，主因是宏觀經濟好轉，廣告收入較預期佳

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