英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 昨日說到英國保守黨的黨魁選舉跨越暑假休會，導致管治陷入接近兩個月的真空期，正是在野工黨千載難逢的機會。適逢英國通脹再次改寫40年高位，保守黨看守政府愛莫能助的態度，與工黨日前提出總值290億英鎊（約 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/18 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 國金札記 - 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 2022/08/18 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 國金札記 - 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 2022/08/17 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 2022/08/16 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 英國 通脹 歐洲 俄羅斯 選舉 英鎊 石油 補貼 基建 天然氣