英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」

昨日說到英國保守黨的黨魁選舉跨越暑假休會，導致管治陷入接近兩個月的真空期，正是在野工黨千載難逢的機會。適逢英國通脹再次改寫40年高位，保守黨看守政府愛莫能助的態度，與工黨日前提出總值290億英鎊（約

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