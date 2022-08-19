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英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」

財金專欄 2022/08/19

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昨日說到英國保守黨的黨魁選舉跨越暑假休會，導致管治陷入接近兩個月的真空期，正是在野工黨千載難逢的機會。適逢英國通脹再次改寫40年高位，保守黨看守政府愛莫能助的態度，與工黨日前提出總值290億英鎊（約

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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