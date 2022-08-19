高球場建屋分歧大 今再闖環諮會

港府擬於粉嶺高爾夫球場建公營房屋，環境諮詢委員會今（19日）再討論環評報告，但有委員指意見分歧，可能仍未有結論。有官場中人表示，房屋局局長何永賢落力爭取建屋，若獲開綠燈就必然去馬。

房屋局長力爭建屋 冀

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