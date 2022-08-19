高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 港府擬於粉嶺高爾夫球場建公營房屋，環境諮詢委員會今（19日）再討論環評報告，但有委員指意見分歧，可能仍未有結論。有官場中人表示，房屋局局長何永賢落力爭取建屋，若獲開綠燈就必然去馬。 房屋局長力爭建屋 冀 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 2022/08/18 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 2022/08/17 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 2022/08/16 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 2022/08/15 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 有政戲 - 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 2022/08/12 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 北部都會區 何永賢 粉嶺高球場 公屋