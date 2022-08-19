創新小型股星味濃 開始收成! 財金專欄 02:30 2022/08/19 分享： 分享： 美聯儲局上次議息紀錄指出沒有證據證明通脹正在緩解，加上美國上月零售銷售僅持平遜市場預期，歐美股市早一晚回落，亞太區股市周四差不多全面向下，但跌幅並不算大，內地上證指數跌十五點幅度約0.46%，恒指跌一 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 兩阿媽力挺 大肆擴張! 2022/08/17 兩阿媽力挺 大肆擴張! 投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 2022/08/16 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 投資坐標 - 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 2022/08/12 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」? 2022/08/10 高息成長股「捨我其誰」? 投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息! 2022/08/09 炒股看波幅 投資要高息! 個股分析 股票 港股 利華控股集團（01346） 金邦達寶嘉（03315） 登輝控股（01692） 白雲山（滬：600332） 華新手袋國際控股（02683） 東岳集團（00189） 阿里巴巴－SW（09988）