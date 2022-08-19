創新小型股星味濃 開始收成!

美聯儲局上次議息紀錄指出沒有證據證明通脹正在緩解，加上美國上月零售銷售僅持平遜市場預期，歐美股市早一晚回落，亞太區股市周四差不多全面向下，但跌幅並不算大，內地上證指數跌十五點幅度約0.46%，恒指跌一

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