【市場展望】安本：A股最壞時間料已過

過往12個月，中國股市一直受制於一些非常負面的氣氛。2021年年底，「共同富裕」的政策方向仍困擾投資者，而2022年上半年市況亦未如理想，此乃疫情爆發後採取的嚴厲防疫措施所致。4月底，MSCI中國A股在岸指數下跌23.4%，其後在6月略為回升。

經歷中國股市這段艱難時期後，A股的估值不算太高。MSCI中國A股在岸指數的預測市盈率為14倍，低於5年平均約15倍的水平，估值看來理想。我們認為中國在2022年餘下時間的市場前景會較為明朗。

低通脹對中國市場正面

在通脹方面，一眾主要經濟體忙於應付迅速上升的通脹，而中國的通脹水平卻較為溫和。此情況並不令人意外，畢竟中國經濟在第二季度經歷收縮，經濟活動剛恢復常態。但即使如此，核心通脹率自一月份以來僅按年輕微上升1.2% （截至7月）。

溫和的通脹水平令當局有條件推出利好經濟發展的政策。事實上，相比美國及其他新興市場的持續緊縮週期，中國的政策偏向寬鬆。中國人民銀行在過去一年減息並加強資金流動性，如今政策轉為更直接的刺激措施，例如發行地方政府債。

隨著信貸增長回升，進一步的財政刺激經濟措施有望帶動基建支出和製造業投資，遠早於六月份的市場預測，這亦料將有助中國市場避免房地產硬著陸。

旅行檢疫隔離有所放寬

第二季度經濟收縮之後，政府對抗疫採取較為平衡的策略。某些最繁苛的限制措施已經取消，顯示當局正逐步放棄封城政策。

旅行檢疫隔離亦有所放寬，國內旅客將不再需要在數碼旅行通行證上註明最近是否曾經前往被視為高風險的城市。這是疫情爆發以來最大的規則變動，非常有利經濟復甦。

隨著投資者日益留意到這方面的發展，透過「港股通」計劃流入中國的滬股通及深股通資金增加，六月份淨流入金額達47億美元 。

資金流入中國亦反映國際投資者日益放下戒心，認為2021年的監管緊縮並非意味大幅扭轉資本主義的發展，互聯網、教育、醫療保健及房地產行業亦有新的監管措施。不少新的法規旨在為家庭及企業提供公平的競爭環境。

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