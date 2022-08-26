【名家看法】傳允美人員赴港審計中概股 神準策略師：須提防趁反彈出貨

8月26日更新

《華爾街日報》引述消息人士透露，美國與中國接近達成協議，允許美國會計監管機構前往香港審查在美國上市的中概股審計記錄。

據悉，北京當局正安排中概股及其會計師事務所將審計工作底稿及其他數據從內地轉移到香港，並允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）派員到香港進行現場審查。

受消息刺激，一眾同步在美上市的中概股連升兩日，阿里巴巴 （09988） 今續升逾2%、京東 （09618） 升近1%。

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8月25日更新

港股上午因颱風停市，下午開市後，科網股大升，帶動恒指升近700點，收報19968點，阿里巴巴 （09988） 升逾8%，重上93元水平；美團 （03690） 也升逾8%，重上177元水平。

美團將於8月26日公布業績。摩根大通發表報告指，由於內地消費於次季末開始復甦、競爭格局更趨良性、以及集團致力優化成本，料市場有機會上調對美團次季預測；該行表示，宏觀經濟的不確定性上升，或有機會影響近期財務狀況及投資者對內地互聯網消費平台的情緒。

摩通相信，美團憑著執行能力、競爭格局及監管環境改善，能提供最清晰的可見度，以捕捉內地今年次季疫後的消費復甦趨勢。

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科網板塊近期隨大市回落，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 分別被大股東減持，股價無力反彈；美團 （03690） 雖獲騰訊澄清未有減持意向，但走勢仍偏弱。

對於重榜科網股前景，有「神準策略師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，

「龍頭科網股持續大跌的機會不大，去到現水平已經偏低，要出貨的投資者一早已經出了貨，不會有太多投資者在現水平再減持，反而可能是等反彈出貨。」

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一旦整體投資情緒好轉，相信板塊有機會反彈，加上目前科網股接近3月時的低位，都是好的時機去分段吸納，因整體板塊的估值都吸引。

不過，邵志銘提醒，從以往的經驗來看，當局傾向在經濟轉差時，暫停改革，但經濟回穩時，改革的步伐會重新加快。

點擊下圖查看大行給予熱門科網股的目標價。

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「不排除2023年在中國經濟、就業情況復甦之後，對互聯網行業的監管會重臨，就如同房地產的監管一樣，市場須提防監管真空期僅維持多半年。」

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