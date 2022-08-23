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【名家看法】神準策略師：須提防監管真空期僅維持多半年

財金猛人追蹤 13:08 2022/08/23

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科網板塊近期隨大市回落，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 分別被大股東減持，股價無力反彈；美團 （03690） 雖獲騰訊澄清未有減持意向，但走勢仍偏弱。

對於重榜科網股前景，有「神準策略師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，

「龍頭科網股持續大跌的機會不大，去到現水平已經偏低，要出貨的投資者一早已經出了貨，不會有太多投資者在現水平再減持，反而可能是等反彈出貨。」

點擊下圖查看熱門科網股估值。

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一旦整體投資情緒好轉，相信板塊有機會反彈，加上目前科網股接近3月時的低位，都是好的時機去分段吸納，因整體板塊的估值都吸引

不過，邵志銘提醒，從以往的經驗來看，當局傾向在經濟轉差時，暫停改革，但經濟回穩時，改革的步伐會重新加快。

點擊下圖查看大行給予熱門科網股的目標價。

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「不排除2023年在中國經濟、就業情況復甦之後，對互聯網行業的監管會重臨，就如同房地產的監管一樣，市場須提防監管真空期僅維持多半年。」

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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