華能將復甦 中央壓煤價 財金專欄 2022/08/20 分享： 分享： 港股過去三周呈橫行走勢，國企指數繼續在6800點上落，投資者觀望業績下，大市會繼續悶局。但電力股昨日表現強勢，尤其火電股升勢凌勵，除了有指容量電價會加速推進外，中央政策命令下煤價難以大升，有助緩和火電 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 2022/08/19 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 中字股實力談 - 全力投電動車 吉利年底收成 2022/08/19 全力投電動車 吉利年底收成 中字股實力談 - 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 2022/08/18 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 中字股實力談 - 中國電信吸引 中期息近5厘 2022/08/18 中國電信吸引 中期息近5厘 中字股實力談 - 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 2022/08/17 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 煤 電力股 中國發改委 市帳率 每股資產淨值 港股 指數 人民幣 5G 板塊