  • 27°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 02:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華能將復甦 中央壓煤價

財金專欄 2022/08/20

分享：

分享：

港股過去三周呈橫行走勢，國企指數繼續在6800點上落，投資者觀望業績下，大市會繼續悶局。但電力股昨日表現強勢，尤其火電股升勢凌勵，除了有指容量電價會加速推進外，中央政策命令下煤價難以大升，有助緩和火電

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版）
2022/08/19
【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版）
中字股實力談 - 全力投電動車 吉利年底收成
2022/08/19
全力投電動車 吉利年底收成
中字股實力談 - 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版）
2022/08/18
【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版）
中字股實力談 - 中國電信吸引 中期息近5厘
2022/08/18
中國電信吸引 中期息近5厘
中字股實力談 - 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版）
2022/08/17
【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版）
電力股 中國發改委 市帳率 每股資產淨值 港股 指數 人民幣 5G 板塊

上一篇文章

人幣加快貶值 日韓爭先恐後

下一篇文章

加息同時增優惠 銀行如何部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

透視中港美 - 騰訊回購派股 兩招求穩股價
騰訊回購派股 兩招求穩股價
選股情報 - 三周賺1.1億美元
三周賺1.1億美元
國金札記 - 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」
英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」
「賣豬仔」駭人聽聞 跨境合作助脫險
「賣豬仔」駭人聽聞 跨境合作助脫險
有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會
高球場建屋分歧大 今再闖環諮會
投資坐標 - 創新小型股星味濃 開始收成!
創新小型股星味濃 開始收成!