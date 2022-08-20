華能將復甦 中央壓煤價

港股過去三周呈橫行走勢，國企指數繼續在6800點上落，投資者觀望業績下，大市會繼續悶局。但電力股昨日表現強勢，尤其火電股升勢凌勵，除了有指容量電價會加速推進外，中央政策命令下煤價難以大升，有助緩和火電

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