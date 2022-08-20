人幣加快貶值 日韓爭先恐後 財金專欄 2022/08/20 分享： 分享： 港股昨日繼續缺乏方向，恒指收升微不足10點，大市成交連續第13個交易日低於1,000億元，為逾2年半以來最淡靜市況。十個牛皮是否九個淡，稍後另文再議。反而昨日開市前滙市一項市場指標，則令筆者有點忐忑不 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊回購派股 兩招求穩股價 2022/08/19 騰訊回購派股 兩招求穩股價 透視中港美 - 港交所先捱價 新亮點等收成 2022/08/18 港交所先捱價 新亮點等收成 透視中港美 - 國家隊助發債 內房反彈未穩 2022/08/17 國家隊助發債 內房反彈未穩 透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 2022/08/11 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？ 2022/08/10 港樓市減辣 能做不能說？ 中國 美國 港股 美元 人民幣 通脹 加息 美滙指數 貿易 失業率