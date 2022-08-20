人幣加快貶值 日韓爭先恐後

港股昨日繼續缺乏方向，恒指收升微不足10點，大市成交連續第13個交易日低於1,000億元，為逾2年半以來最淡靜市況。十個牛皮是否九個淡，稍後另文再議。反而昨日開市前滙市一項市場指標，則令筆者有點忐忑不

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