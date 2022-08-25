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【賺息趨勢】大摩：友邦第二季NBV跌幅收窄 目標價111元

研究報告 15:32 2022/08/25

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全球央行年會（Jackson Hole）在本周四至周六（25日至27日）舉行，惟上周在美聯儲7月會議紀錄公布後，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德明言傾向9月繼續加息0.75厘，加上有美國傳媒指，聯儲局主席鮑威爾將就堅定加息遏抑通脹放狠話，刺激美債息及美滙上升（點擊圖片放大）

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專訪：專訪摩根資管 拆解內房迷思【下一頁

惟美股市場在過去約1個月時間，因加息放緩的樂觀情緒而展開的升勢乍現轉向迹象，負債較高、盈利前景較多不明朗因素的收息股宜暫避。

延伸閱讀：【息率趨勢】景順Kristina Hooper：中國股市現過於悲觀 財幣兩策助反彈（第二版）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8月25日：

【15：30】在新冠變種病毒Omicron衝擊上，藍籌股友邦 （01299） 中期轉盈為虧，但主要是受債券公平值變動影響，而新業務價值（NBV）跌幅未有太大驚嚇，中期股息維持不變。摩根士丹利最新發表報告指，友邦上半年業績表現具彈性，稅後經營溢利增長約4%，大致符合預期，給予友邦「增持」的投資評級，目標價111元。

延伸閱讀：【業績倒數】友邦中期因公平值變動錄虧損 無損中期股息（第四版）

摩根士丹利續指，友邦上半年NBV跌13%，略為勝過該行預期，當中第二季NBV下跌10%，跌幅也有所放緩。各地區業務表現方面，摩根士丹利表示......

8月24日：

【18：00】龍源電力 （00916） 中期純利為每股0.51元人民幣，美銀最新報告指該數字雖較該行預測的0.57元人民幣為低，但是在撇除煤炭及煤電收入，龍源上半年可再生能源業務每股盈利稍勝該行預期1%，並上調龍源明年及2024年每股盈利預測4.5%及4.7%，同時將龍源目標價由24.3元調升至25.4元，投資評級維持「買入」。

另外，龍源收到可再生能源補貼由去年上半年的1.3億元（人民幣‧下同），增至今年上半年的114億元，美銀估計有助龍源減低利息支出4.52億元。

此外，今年上半年，華能電力 （00902） 確認同期收取86億元補貼，但......

【10：30】老牌本地收租股希慎興業 （00014） 縱使面對第五波疫情，其持續基礎盈利只按年溫和下跌0.7%。滙豐環球研究最新發表的報告指，希慎上半年業績表現優於預期，雖然續租租金仍錄得下跌，寫字樓租賃表現仍拖累集團，但團旗下香港商場租戶的銷售已回復至疫情前水平。

滙豐預期，希慎今年整體盈利將錄得下跌，但於明年重新錄得正增長，並......

【06：00】天然氣股為股價較波動的收息股，尤其是資源價格受俄烏戰局影響，分析詳見：【下一頁

8月23日：

【22：00】一些內房股以至部分香港收租股，均有內地收租物業。惟中國房產信息集團最近公布，其追蹤20個主要購物中心研究發現，上海市購物中心的空置率在第二季升至7%，高於5%的警戒綫，並因封城......

【20：00】內房股曾為熱門收息股類之一，惟近年受恒大 （03333） 引發的行業債務危機所困擾。內房板塊最新分析，詳見：【下一頁

【17：00】滙豐 （00005） 的淨息差在美國加息周期下，有望擴闊，而星展最新發表的報告，恢復覆蓋滙豐兼給予「買入」的投資評級，以及目標價63.9元，指其受惠股息及回報前景較2020及2021年有所改善。

星展表示，滙豐正進行重組，而當中的成本減省如期推進，料其2023年起將達至經營效率改善等目標。在憧憬淨息差改善，加上現時滙豐在加息周期中有良好定位下，星展預期......

【16：00】隨着美國聯儲局加息步伐加快，資金流出香港情況也趨明顯。中金最新發表的報告，參考聯儲局在2015年至2018年的加息周期經驗，香港銀行總結餘在2018年8月下降至1,000億元以下，而當時1個月HIBOR（港元銀行同業拆息）利率由0.2厘升至2厘，而滙豐銀行更因此在2018年9月底上調最優惠貸款利率12.5個基點至5.125厘。

對比當前，聯儲局自今年3月加息以來，本港銀行體系總結餘由2022年初的近3,600億元降至最新不足1,250億元，而1個月HIBOR由0.25厘升至1.85厘附近，中金指現時情況還不像2018年時那麼緊張。不過，由於本輪聯儲局加息較激進，疊加香港和內地經濟增速放緩，總結餘回落和資金外流更快......

8月22日：

【20：00】中華煤氣 （00003） 盈利續倒退之餘，更令市場認為其無望在中短期內恢復增派息，驅使多間券商繼續看淡煤氣前景。摩根士丹利最新發表報告指，煤氣中期業績遜預期，來自內地業務的收益令人失望，認為今年無望「送紅股」，給予其「與大市同步」的投資評級，以及目標價8元。

摩根士丹利指，縱使煤氣扣除一次性項目後，推算其上半年經常性利潤約27.6億元，按年跌32%，仍低於該行原先估計的31.6億元。摩根士丹利續指......

【14：00】在內地業務增長動力大降、成本上漲等多個不利因素，中華煤氣 （00003） 盈利續倒退兼難恢復增加派息能力。煤氣上周五公布截至今年6月底止中期營業額按年升20.2%至約297.2億元，純利按年跌21.1%至約33.1億元，每股中期息維持12仙。瑞信最新發表的研究報告，給予煤氣「跑輸大市」的投資評級，以及目標價9.1元。

瑞信指，煤氣上半年業績略遜預期，當中......

【06：00】國際保險股受惠美國步入加息周期，而當中的重磅藍籌股友邦保險 （01299） 將於本周四公布截至今年6月底止中期業績（點擊圖片放大），近期股價雖跟隨大市回落，但未有跌破今年3月及5月低位所營造的上升軌支持（點擊圖片放大），抗跌力較大市為強，分訢詳見：【下一頁

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友邦估值分析詳見：【下一頁

8月21日：

【12：00】投資物業組合內持有不少物流倉儲相關資產的本地發展商嘉里建設 （00683） ，近日獲花旗發表報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價由27.7元調低至25元。

花旗指，嘉里建設對於高回報項目的積極資本管理有助提升股東價值，例如嘉里建設於6月以46億元出售兩個分別位於柴灣和沙田的貨倉，合共錄得一次性收益8.77億元，可加強其資產負債表。花旗續表示，雖然內地與香港通關可能進一步推遲至2023年，但......

8月19日：

【21：30】重磅藍籌電訊股中國移動 （00941） 中期業績對辦之餘，每股派息也有提升。中移動今天升約0.7%至52.6元收市，跑贏恒指。

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由中移動公布中期業績後，至截稿前止，暫有14間券商給予中移動最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

【18：30】曾是收息股之一的前藍籌股東亞銀行 （00023） ，今年上半年受累內房減值撥備而令期內純利按年急挫44%，並將每股中期息大削54.3%至0.16元。美銀最新發表將東亞目標價由11.4元調低至10.3元，重申其「跑輸大市」的投資評級。

美銀指，東亞上半年純利較該行預期低約9.9%，而派息比率亦......

【15：00】繼日前高盛發表報告，預計香港銀行最遲在9月22日上調「最優惠利率（Prime Rate）」（下稱「P」）之後，今天都另一美資大型券商摩根士丹利發表報告預計，港銀將在9月上調P。

摩根士丹利表示，就香港滙豐銀行及渣打銀行近日相繼上調新客H按封頂息率25個基點，加上1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）於近3個月期間已累升170個基點至1.9厘，銀行總結餘下降至約1,250億元，料大部分按揭封頂息率將很快觸及2.75厘上限。

摩根士丹利預計港銀將在9月上調P，並指若港銀「按兵不動」，最終將出現......

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

更多關於8月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

更多藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【滙豐】【恒地系】【吉利】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

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記者：蕭悅潾

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 收息股追蹤

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