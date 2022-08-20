超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊 財金專欄 2022/08/20 分享： 分享： 港美息差令本港銀行體系結餘持續下跌，逼近1,000億元關口之際，滙豐及渣打兩大銀行宣布，將香港銀行同業拆息（HIBOR）按揭利率封頂息上調0.25厘、至2.75厘。今次加H按封頂息相信只是第一步，美國 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 「賣豬仔」駭人聽聞 跨境合作助脫險 2022/08/19 「賣豬仔」駭人聽聞 跨境合作助脫險 3大灰犀牛攔路 內地穩增長迎難上 2022/08/18 3大灰犀牛攔路 內地穩增長迎難上 鐵騎亂棄四不管 修例堵漏莫遲疑 2022/08/17 鐵騎亂棄四不管 修例堵漏莫遲疑 幼童重症響警號 權衡輕重早接種 2022/08/16 幼童重症響警號 權衡輕重早接種 全城清潔求長效 釐清職權免卸責 2022/08/15 全城清潔求長效 釐清職權免卸責 加息 銀行 H按 P按 美國聯儲局 首次置業 樓價 供樓負擔 滙豐控股（00005） 一手市場