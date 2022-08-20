超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊

港美息差令本港銀行體系結餘持續下跌，逼近1,000億元關口之際，滙豐及渣打兩大銀行宣布，將香港銀行同業拆息（HIBOR）按揭利率封頂息上調0.25厘、至2.75厘。今次加H按封頂息相信只是第一步，美國

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