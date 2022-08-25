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【盈利趨勢】騰訊增長新引擎現 今日大升近5% 高盛睇見底

研究報告 16:09 2022/08/25

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過去6次季績有5個均遜市場預期的前股王騰訊 （00700） ，最新一份業績終於扭轉命運，經調整純利優於市場預期。公司年初提出的「降本增效」行動成果開始浮現，加上公司提到戰略產品之一的視頻號已開展變現，兩大利好支持，包括騰訊的悲觀預期，股價可獲支持，值得考慮重新部署。

2022年騰訊戰略已變為「聚焦主業，降本增效，同時堅持對戰略業務的長期投入，在新環境下爭取健康可持續的增長」，是利潤率改善的主要動力。騰訊管理層交代盈利路綫圖時就指出，未來數季將會收窄純利的按年跌幅以至恢復增長，已退出未能實現盈利的業務，以及對人力資源配置更加審慎。針對目前數個主要業務，騰訊亦提出了下一步的降本增效行動。

騰訊拳頭產品之一的視頻號帶來喜訊， 7月中旬推出了合約廣告，並計劃於8月底推出競價廣告，踏出了變現的第一步。管理層指出，鑑於廣告商已經在多個短視頻平台上大幅支出，視頻號可以為騰訊擴大市場份額，在原有的成本基礎上提供高增量利潤，是一種新的變現模式。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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