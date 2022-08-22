英鎊年底目標1.14美元 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 尚未到10月進一步加電及煤氣費，英國7月通脹率便已攀升至10.1%，前值為9.4%。同樣面對國際油價及商品價格下跌，美國7月通脹能回落，但英國與歐元區卻不能，是因兩地要面對高昂天然氣價格所致。現在，市 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣破6.8 後向如何 今日 人民幣破6.8 後向如何 歐元待跌破1算 今日 歐元待跌破1算 日圓再下試140 今日 日圓再下試140 澳元70.5美仙將成阻力 今日 澳元70.5美仙將成阻力 紐元人民幣走勢成關鍵 今日 紐元人民幣走勢成關鍵 你可能感興趣 人民幣破6.8 後向如何 今日 01:00 人民幣破6.8 後向如何 歐元待跌破1算 今日 01:00 歐元待跌破1算 日圓再下試140 今日 01:00 日圓再下試140 最新專欄文章 人民幣破6.8 後向如何 今日 人民幣破6.8 後向如何 加元還看油價走向 今日 加元還看油價走向 紐元人民幣走勢成關鍵 今日 紐元人民幣走勢成關鍵 澳元70.5美仙將成阻力 今日 澳元70.5美仙將成阻力 日圓再下試140 今日 日圓再下試140 加息 美元 人民幣 中國人民銀行 美國聯儲局 通脹 歐元 英鎊 日圓 澳元