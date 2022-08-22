英鎊年底目標1.14美元

尚未到10月進一步加電及煤氣費，英國7月通脹率便已攀升至10.1%，前值為9.4%。同樣面對國際油價及商品價格下跌，美國7月通脹能回落，但英國與歐元區卻不能，是因兩地要面對高昂天然氣價格所致。現在，市

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