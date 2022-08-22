日圓正受三方壓力困擾。日本7月核心通脹率為2.4%，是連續第四個月超越日央行定下的2%通脹目標。通脹重臨，但日央行無力加息，這當然不利日圓。其次，上周聯儲局多位委員轉向鼓吹繼續加大加息步伐，這亦利淡日

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