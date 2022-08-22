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澳元70.5美仙將成阻力

財金專欄 2022/08/22

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受惠國際銅、鐵價格轉穩，加上中澳政治關係改善，有利雙邊貿易，澳元早於7月中從約67美仙谷底靠穩回升。可惜，自人行上周減息後，隨即牽起市場對內地經濟轉弱憂慮，並使澳元從約71.5美仙高位回落。雖然澳央行

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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