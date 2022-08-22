紐元人民幣走勢成關鍵

繼上周紐央行加息50基點，把官方息率推上3厘後，紐元息率再度在七大貨幣中領先。紐央行在聲明中，雖表明續有加息意向，並暗示到明年初，其息率有機會攀至4厘，而非先前所估計的3.7厘水平，但受人行減息而增強

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