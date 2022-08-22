加拿大通脹率雖從6月的8.1%，回落至7月的7.6%，但無阻加央行繼續加息的意向。加央行行長在接受傳媒訪問時指，其任務是要把通脹消滅，並把通脹帶回到2%的目標水平。現重點留意是紐約期油能否守每桶85美

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