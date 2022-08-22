人民幣破6.8 後向如何

當人民幣在全球的使用量在提升，人民幣的需求也會隨之上升，這可在某程度上，降低中國人民銀行減息對人民幣滙價帶來的壓力。

中國人民銀行（下稱「人行」）上周下調了中期借貸便利（MLF）息率10個基點。從這一行

...