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人民幣破6.8 後向如何

財金專欄 2022/08/22

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當人民幣在全球的使用量在提升，人民幣的需求也會隨之上升，這可在某程度上，降低中國人民銀行減息對人民幣滙價帶來的壓力。

中國人民銀行（下稱「人行」）上周下調了中期借貸便利（MLF）息率10個基點。從這一行

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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