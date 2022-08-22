人民幣破6.8 後向如何 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 當人民幣在全球的使用量在提升，人民幣的需求也會隨之上升，這可在某程度上，降低中國人民銀行減息對人民幣滙價帶來的壓力。 中國人民銀行（下稱「人行」）上周下調了中期借貸便利（MLF）息率10個基點。從這一行 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元待跌破1算 今日 歐元待跌破1算 英鎊年底目標1.14美元 今日 英鎊年底目標1.14美元 日圓再下試140 今日 日圓再下試140 澳元70.5美仙將成阻力 今日 澳元70.5美仙將成阻力 紐元人民幣走勢成關鍵 今日 紐元人民幣走勢成關鍵 你可能感興趣 歐元待跌破1算 今日 01:00 歐元待跌破1算 英鎊年底目標1.14美元 今日 01:00 英鎊年底目標1.14美元 日圓再下試140 今日 01:00 日圓再下試140 最新專欄文章 加元還看油價走向 今日 加元還看油價走向 紐元人民幣走勢成關鍵 今日 紐元人民幣走勢成關鍵 澳元70.5美仙將成阻力 今日 澳元70.5美仙將成阻力 日圓再下試140 今日 日圓再下試140 英鎊年底目標1.14美元 今日 英鎊年底目標1.14美元 加息 美元 人民幣 中國人民銀行 美國聯儲局 通脹 歐元 英鎊 日圓 澳元