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恒指系換馬 新貴逐隻秤

財金專欄 2022/08/22

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美國加息預期反覆再升温，藍籌科技股ATMXJ上周先跌後喘穩，恒指及恒生科指全周仍累跌2%及3.6%，繼續跑輸全球主要股市（表一）。

在美國聯儲局7月會議紀錄公布後，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德再放鷹，明言

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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