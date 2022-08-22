恒指系換馬 新貴逐隻秤 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 美國加息預期反覆再升温，藍籌科技股ATMXJ上周先跌後喘穩，恒指及恒生科指全周仍累跌2%及3.6%，繼續跑輸全球主要股市（表一）。 在美國聯儲局7月會議紀錄公布後，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德再放鷹，明言 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 2022/08/20 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 透視中港美 - 騰訊回購派股 兩招求穩股價 2022/08/19 騰訊回購派股 兩招求穩股價 透視中港美 - 港交所先捱價 新亮點等收成 2022/08/18 港交所先捱價 新亮點等收成 透視中港美 - 國家隊助發債 內房反彈未穩 2022/08/17 國家隊助發債 內房反彈未穩 透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 2022/08/11 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 恒生指數 藍籌股 恒指換馬 加息 美國聯儲局 鮑威爾 周大福（01929） 滙豐控股（00005） 商湯－W（00020） 騰訊控股（00700）