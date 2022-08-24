【俄烏戰局】「北溪一號」又停 施羅德：關注危機外 尋短期贏家

連接德國和俄羅斯的天然氣管道「北溪一號」，由下周三起停工3天維修管道。市場固然擔心，俄國會否藉維修然後長期停供天然氣。再者，據基金公司施羅德表示，包括「北溪一號」在內的天然氣管道供應，在7月恢復供氣後的供氣有所下降（見圖一）。大家除了關注歐洲能源危機，也不妨想想當中會否有贏家？

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施羅德投資環球資源股票主管Mark Lacey表示：「歐洲正在經歷一段為期18至24個月的天然氣及電力價格高企時期。在此期間，歐洲的天然氣價格將高於亞洲及美國，因而令其已成為天然氣的高端市場。此狀況預料將在這段時間內維持，直至2024至2025年出現顯著的新增天然氣供應為止。」

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價格高企可以透過兩種方式應對：一是減少需求量，二是增加供應。現時，歐洲國家正從需求方面著手應對。

施羅德投資資深歐洲經濟學家Azad Zangana表示：「歐盟成員國近日同意以15%的幅度自願減少天然氣耗用量，但若供應持續受阻，這恐怕將成為必須執行的事。」

就中至長期而言，可再生能源行業似乎很可能成為天然氣危機中的贏家。遏抑有害氣體排放和減少對俄羅斯進口化石燃料的依賴均是支持相關發展的因素。不過，向可再生能源轉型的道路或許沒那麼直接。

短期而言......

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