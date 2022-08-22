NOVO LAND「親民價」奏效  成新盤指標？

加息陰霾下，出現一手強二手弱局面。屯門NOVO LAND短短一個月內沽出近1,400伙，只要樓盤定價貼市、入場費較低，仍能吸引大批用家入市，反映上車需求仍然熾熱。

新地NOVO LAND 由上月底推出1A期首輪銷售，到昨日1B的次輪銷售，在不足一個月內，已經售出約1,370伙，成為錦上路站柏瓏I及II後另一個熱賣新盤。

特別是8月份，遇着美國加息、銀行上調H按「封頂息」等利淡消息，市場氣氛受加息陰霾大為影響，二手市場充斥減價及蝕讓個案，新盤市場反而逆市造好。

新盤市場一枝獨秀，受惠發展商定價貼市，首批定價更較同區二手有折讓，定價優勢下搶走二手市場不少購買力，此消彼長形成「一手強二手弱」形勢。

與此同時，近日推出的屯門、粉嶺北兩大新盤均主打中小型單位，新盤「2字頭」、「3字頭」入場費，除了發揮震憾市場的廣告價作用外，在相同銀碼下同區二手市場選擇亦不多，加上近年年輕買家對於樓盤要求提高，追求更多屋苑會所配套，對於新盤市場亦更為有利。

由此可見，雖然踏入加息周期，市民供樓負擔及入市門檻有所提高，但置業上車的剛性需求仍然強勁，只要樓盤定價較為「親民」仍能吸引市場注意，預期接着發展商仍然會維持這種「先量後價」的推盤策略。



▲ NOVO LAND「親民價」奏效 成新盤指引？