政務司司長陳國基領軍的「師友配對」先導計劃，料今天出台。據知，計劃獲不少商界大財團支持，出錢出人；知情者形容，計劃不缺錢、不缺人，首階段學員名額2,000人，之後料可逐步增加。

料下月招募學員 10月實

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