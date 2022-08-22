  • 29°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

師友配對快出台 財團支持人財不缺

陳國基領軍 首階段2千學員可逐步加額

財金專欄 2022/08/22

分享：

分享：

政務司司長陳國基領軍的「師友配對」先導計劃，料今天出台。據知，計劃獲不少商界大財團支持，出錢出人；知情者形容，計劃不缺錢、不缺人，首階段學員名額2,000人，之後料可逐步增加。

料下月招募學員 10月實

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會
2022/08/19
高球場建屋分歧大 今再闖環諮會
有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷
2022/08/18
李家超設專組搶人才 施政報告新猷
有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」
2022/08/17
高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」
有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
2022/08/16
馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票
2022/08/15
馬會董事9月換屆 或20年來首投票
劏房 陳國基 弱勢社群

上一篇文章

速評估黃碼數據 安全鬆綁撑經濟

下一篇文章

百名經濟學家 「差評」與「好評」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

透視中港美 - 人幣加快貶值 日韓爭先恐後
人幣加快貶值 日韓爭先恐後
超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
突破長方形 太A看60元
突破長方形 太A看60元
上帝火滾
上帝火滾
中字股實力談 - 華能將復甦 中央壓煤價
華能將復甦 中央壓煤價
選股情報 - 三周賺1.1億美元
三周賺1.1億美元