師友配對快出台 財團支持人財不缺 陳國基領軍 首階段2千學員可逐步加額 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 政務司司長陳國基領軍的「師友配對」先導計劃，料今天出台。據知，計劃獲不少商界大財團支持，出錢出人；知情者形容，計劃不缺錢、不缺人，首階段學員名額2,000人，之後料可逐步增加。 料下月招募學員 10月實 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 2022/08/19 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 2022/08/18 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 2022/08/17 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 2022/08/16 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 2022/08/15 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 劏房 陳國基 弱勢社群