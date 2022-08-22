青年置業難 樓價超過年薪20倍 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 國家主席習近平在七一講話時提到，要特別關心關愛青年，指出「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」。幫助青年解決學業、就業、創業、置業的困難，希望每一個青年都投身建設 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 加息同時增優惠 銀行如何部署？ 2022/08/20 加息同時增優惠 銀行如何部署？ 專家樓論 - 高球場建公屋 那些年的民意 2022/08/19 高球場建公屋 那些年的民意 專家樓論 - 捕捉筍盤 2022/08/18 捕捉筍盤 專家樓論 - 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 2022/08/17 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 專家樓論 - 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 2022/08/17 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 樓價 大學 畢業 習近平 失業率 估價 悉尼 差餉物業估價署 新界 香港