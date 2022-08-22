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青年置業難 樓價超過年薪20倍

財金專欄 2022/08/22

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國家主席習近平在七一講話時提到，要特別關心關愛青年，指出「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」。幫助青年解決學業、就業、創業、置業的困難，希望每一個青年都投身建設

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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