青年置業難 樓價超過年薪20倍

國家主席習近平在七一講話時提到，要特別關心關愛青年，指出「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」。幫助青年解決學業、就業、創業、置業的困難，希望每一個青年都投身建設

...