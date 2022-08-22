恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小

恒指公司上周五公布季度檢討後，恒指成分股數目增至73隻。

根據最新資料，恒指所反映的港股市值，包括H股及中概股計，市值將增至超過22萬億元，佔港股總市值35萬億元的63%，較7月底的58%增加，數字同時

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