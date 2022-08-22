恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 恒指公司上周五公布季度檢討後，恒指成分股數目增至73隻。 根據最新資料，恒指所反映的港股市值，包括H股及中概股計，市值將增至超過22萬億元，佔港股總市值35萬億元的63%，較7月底的58%增加，數字同時 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 2022/08/20 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 交易講場 - 只買績優股 2022/08/19 只買績優股 交易講場 - 港股被拋離 2022/08/18 港股被拋離 交易講場 - 好淡交戰 2022/08/17 好淡交戰 交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易 2022/08/16 內地經濟難搞 股市要升不易 港股 恒生指數 翰森製藥 （03692） 周大福（01929） 百度集團—SW（09888） 中國神華（01088） 指數 金融 市盈率 股票