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恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小

財金專欄 2022/08/22

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恒指公司上周五公布季度檢討後，恒指成分股數目增至73隻。

根據最新資料，恒指所反映的港股市值，包括H股及中概股計，市值將增至超過22萬億元，佔港股總市值35萬億元的63%，較7月底的58%增加，數字同時

...

撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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