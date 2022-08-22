烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？

俄烏戰爭是在2月24日開打，當日清晨，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視講話，宣布助烏克蘭去軍事化，講話一結束，俄羅斯的導彈出動，烏克蘭全國被襲，炮火聲為戰爭揭開序幕。今日是8

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