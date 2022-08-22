烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 財金專欄 2022/08/22 分享： 分享： 俄烏戰爭是在2月24日開打，當日清晨，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視講話，宣布助烏克蘭去軍事化，講話一結束，俄羅斯的導彈出動，烏克蘭全國被襲，炮火聲為戰爭揭開序幕。今日是8 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/21 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 國金札記 - 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/19 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/18 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 國金札記 - 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 2022/08/18 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 國金札記 - 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 2022/08/17 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 軍事 制裁 戰爭 電力 聯合國 普京 災難