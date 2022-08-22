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烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？

財金專欄 2022/08/22

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俄烏戰爭是在2月24日開打，當日清晨，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視講話，宣布助烏克蘭去軍事化，講話一結束，俄羅斯的導彈出動，烏克蘭全國被襲，炮火聲為戰爭揭開序幕。今日是8

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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歐洲 俄羅斯 烏克蘭 軍事 制裁 戰爭 電力 聯合國 普京 災難

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