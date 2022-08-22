【大行教路】銀債以外最佳收息股（第二版)

銀色債券將於周二﹙8月23日﹚起至下周五﹙9月2日﹚接受認購，「保底息」高達4厘，但只限老友記認購。

是否值得認購？當然值得，因為美國三年期國債孳息只有3.266厘。認購多少手？參考往績，30手。銀債任何時候都可以原價賣給政府的，等同高息活期，所以不必糾結太多。

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不過，多數的投資者皆沒有資格認購銀債。淡市之下，必需保守。據大行的最新報告，綜合推薦了四隻公用股。包括香港電訊 （06823） 、領展 （00823） 、中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） ，今年股息分別6.75%、5.03%、8.41%、8.2%，都高於銀債的保底息。

大摩認為，港股需要視乎內地房地產發展商的情況，並指市場仍未完全反映中資企業第二季盈利下行的風險因素，及關注新冠疫情對宏觀經濟的影響，以及中美兩國關係的不明朗因素等。

滙豐環球研究附議，指內地房地產行業的風險持續上升，每個主要的房地產指標仍在負數區域，連鎖反應繼續在市場廣泛傳播。該行早前將注意力轉至上游供應商即將受到的現金流影響，以及信貸市場能否提供協助。然而，在沒有改善跡象下，該行現時關注四個與房地產相關行業的最新發展，包括建築材料、建築公司、房地產發展商和銀行。

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所以，公用股也需要風險溢價。至於多少，沒有官方答案。據大行的選擇，歸納為兩個條件：

一、 收入穩定增長，拒絕倒退的股份。

二、 股息大於4厘，外加風險溢價。

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