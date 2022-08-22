【翻身有路捉】內地酒店轉陣？ 摩根士丹利料連鎖酒店之間競爭持續存在（第二版）

內地疫情持續，當局採取「清零」防控政策應對，最近中國海南省觀光城市三亞爆新輪疫情，對酒店業一再打擊，究竟酒店業寒冬幾時過？摩根士丹指出內地酒店業現結構變化，從獨營到品牌的轉變仍是趨勢。

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8月初三亞爆發新一波疫情，疫情起計確診數字已累計逾1600宗，請當地政府早在8月6日實施封城防控政策，直至8月15日有序恢復三亞鳳凰國際機場國內客運航班商業化運行。三亞作為觀光勝地之一，這輪疫情爆發當地酒店業最受影響。

摩根士丹利8月份報告指出，中國酒店供應量自去年12月19日以來，酒店數量大幅下降 25%，而品牌酒店繼續增長。疫情下獨立經營的酒店難以繼續經營而選擇關閉，或是選擇加盟連鎖式酒店，以支持酒店運作。

該行仍相信集團式酒店的結構性增長，從獨營到品牌的轉變仍然是趨勢。然而，該行承認部分「退市」的酒店股票將重新出現，其他連鎖和品牌將捲土重來，連鎖酒店之間的競爭將持續存在。

宏觀看內地酒店業，該行稱與傳統連鎖式酒店相比，小型、低端酒店的品牌滲透率最低。不過，該行強調滲透率增加，並不是品牌加速開分店，而是上市酒店企業數量減少，這表示可能或不可能與疫情休業有關。

據該行數據顯示，目前中國酒店品牌滲透率……

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