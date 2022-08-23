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沽空特斯拉之謎

財金猛人追蹤 08:00 2022/08/23

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近期資金活躍流入股市，市場對美國聯儲局大幅加息的憂慮大幅降溫。截至8月17日，一周內美股ETF錄得114.1億美元資金淨流入，連續5周累計流入379.2億美元。

雖然，標普500指數自6月中以來，已較年初高位收復一半跌幅，但不少大型股票的跌幅仍然驚人。其中一隻就是遭不少市場人士沽空，但又獲不少散戶追捧的特斯拉（美：TSLA），股價由年初約1,200美元，跌至上周五的約890美元，跌幅近26%。

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筆者首先利申，不論個人抑或是旗下基金都有沽空特斯拉，而且所獲利潤亦令人滿意。事實上，自特斯拉誕生至今，創出歷史上最高價1,243.5美元以來，從來不乏做空者。單計2020年，便有7%的特斯拉流通股被做空，即使該比例目前已下降至3%，特斯拉股票仍然是全球被做空最多的股票。

華爾街看不慣馬斯克的人並不少。近期Deer Park Road Management公司首席投資官Scott Burg更在第二季買入近480萬股特斯拉股票的看跌期權。截至6月底，這些股票的面值約為32億美元，但在險價值比這個數字要低得多。Deer Park是一家主要專注於不良證券，包括抵押貸款支持債券和公司債券的公司，故這位不良債券基金經理的舉動，引起市場關注。

還有，空軍代表之一的比爾蓋茨（Bill Gates），其手上持有大量特斯拉淡倉。馬斯克於今年4月承認拒絕了蓋茨有關應對氣候變化的合作邀請，當時馬斯克（Elon Musk）曾質問蓋茨是否仍持有5億美元的Tesla淡倉，蓋茨亦直認不諱，並稱自己尚未為沽空Tesla平倉。兩大富豪亦因而開打一輪口水戰。

筆者一直以來並非基於私人感情看淡特斯拉，而是該公司的基本面不符合揀股的標準，包括盈利、成本和現金流方面均未達標，而且市盈率在股價大跌之下，仍然大為高估，其利潤增長幅度遠遠追不上。

另外，特斯拉創辦人馬斯克管理公司的行事作風太過飄忽，亦是令人看淡公司前景的原因之一。以收購社交媒體推特公司（Twitter）一事為例，馬斯克於4月同意以每股54.2美元的價格收購推特，但7月初以推特公司在假帳號數量上誤導他為由，宣布終止交易。

目前，兩者更因推特收購案大打法律戰。事實上，筆者對特斯拉收購Twitter一事甚為不解，除了社群媒體並非公司本業，其開價亦是較市場預期的高得多，如今更要進行一大堆繁瑣的法律程序，無疑為公司帶來重大不穩定因素。

大家要永遠記住一大選股標準，若一間公司的股價靠炒作、財技去推動，這一定並非值得投資的公司，皆因股價很多時候屬曇花一現，只有基本面強、業務具備穩定增長能力的公司，才值得擁有。反之，沽空只有「美好故事」的公司也是一個選擇。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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