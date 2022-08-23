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恒指換馬 盈富換人

財金專欄 2022/08/23

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恒指公司上周五收市後公布新一季度指數換馬，納入百度（09888）、神華（01088）、周大福（01929）及翰森製藥（03692）4隻新貴股，市值比重只有0.15%至0.62%，算不上大動作。惟新一次

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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