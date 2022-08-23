恒指換馬 盈富換人 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 恒指公司上周五收市後公布新一季度指數換馬，納入百度（09888）、神華（01088）、周大福（01929）及翰森製藥（03692）4隻新貴股，市值比重只有0.15%至0.62%，算不上大動作。惟新一次 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指系換馬 新貴逐隻秤 2022/08/22 恒指系換馬 新貴逐隻秤 透視中港美 - 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 2022/08/20 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 透視中港美 - 騰訊回購派股 兩招求穩股價 2022/08/19 騰訊回購派股 兩招求穩股價 透視中港美 - 港交所先捱價 新亮點等收成 2022/08/18 港交所先捱價 新亮點等收成 透視中港美 - 國家隊助發債 內房反彈未穩 2022/08/17 國家隊助發債 內房反彈未穩 美國 成交 商業 阿里巴巴 碧桂園服務（06098） 阿里健康（00241） 盈富基金（02800） 碧桂園 海底撈（06862） 周大福（01929）