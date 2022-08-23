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政策盼吹春風 招行續高增長

財金專欄 2022/08/23

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國企指數昨日跌穿6700點，歸究於內銀股缺乏動力，投資者等待四大行中期業績。而已公布業績的招商銀行（03968）昨日跟大市下跌，除因不良貸款雙升外，淨息差亦下跌，若然中央刺激經濟和消費政策加碼，可以支

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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