政策盼吹春風 招行續高增長 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 國企指數昨日跌穿6700點，歸究於內銀股缺乏動力，投資者等待四大行中期業績。而已公布業績的招商銀行（03968）昨日跟大市下跌，除因不良貸款雙升外，淨息差亦下跌，若然中央刺激經濟和消費政策加碼，可以支 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 2022/08/22 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 中字股實力談 - 華能將復甦 中央壓煤價 2022/08/20 華能將復甦 中央壓煤價 中字股實力談 - 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 2022/08/19 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 中字股實力談 - 全力投電動車 吉利年底收成 2022/08/19 全力投電動車 吉利年底收成 中字股實力談 - 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 2022/08/18 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 LPR 經濟 政治 指數 銀行 金融