施羅德：滯脹風險顯著增加 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 對資產配置者而言，關注經濟周期以及了解經濟體所處周期階段一直都非常重要，因為這有助他們確定在不同時間最合適的資產組合。按照所處的經濟周期階段，周期性及防禦性等不同資產類別的反應都將有所不同，從而發揮不 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Ugo Montrucchio 施羅德多元資產基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：配置低估值股票 2022/08/19 中金：配置低估值股票 專訪 - 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 2022/08/18 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 2022/08/17 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 施羅德：A股維持中性態度 2022/08/16 施羅德：A股維持中性態度 Nuveen：環球房產創造投資機會 2022/08/12 Nuveen：環球房產創造投資機會 通脹 加息 貨幣政策 股票 基金 商品 債券 黃金 滯脹 施羅德