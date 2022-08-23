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施羅德：滯脹風險顯著增加

財金專欄 2022/08/23

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對資產配置者而言，關注經濟周期以及了解經濟體所處周期階段一直都非常重要，因為這有助他們確定在不同時間最合適的資產組合。按照所處的經濟周期階段，周期性及防禦性等不同資產類別的反應都將有所不同，從而發揮不

...

撰文 : Ugo Montrucchio 施羅德多元資產基金經理

欄名 : 名家觀點

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通脹 加息 貨幣政策 股票 基金 商品 債券 黃金 滯脹 施羅德

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