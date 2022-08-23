港股繼續進入業績期，成為了帶動個股表現的催化劑，但大市卻欠缺上升動力，周一低開後一度向上反攻，但未能企穩，整體大市找不到動力。恒指收市跌116點，報19656點。成交830億元。

A股昨低開高走，並帶動

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