港股短期料破悶局 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 港股繼續進入業績期，成為了帶動個股表現的催化劑，但大市卻欠缺上升動力，周一低開後一度向上反攻，但未能企穩，整體大市找不到動力。恒指收市跌116點，報19656點。成交830億元。 A股昨低開高走，並帶動 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小 2022/08/22 恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小 交易講場 - 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 2022/08/20 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 交易講場 - 只買績優股 2022/08/19 只買績優股 交易講場 - 港股被拋離 2022/08/18 港股被拋離 交易講場 - 好淡交戰 2022/08/17 好淡交戰 港股 碧桂園服務（06098） 周大福（01929） 中國神華（01088） 翰森製藥 （03692） 百度集團—SW（09888） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）