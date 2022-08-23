市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂

北京上周有個「亞洲金融危機二十五周年的回顧與啟示國際研討會」，前財政部長樓繼偉在會上問道，2008年金融危機發生後，全球代表性國家在合作共贏上達成共識。2018年起風雲突變，貿易摩擦、技術脫鈎、甚至產

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