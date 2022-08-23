市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 北京上周有個「亞洲金融危機二十五周年的回顧與啟示國際研討會」，前財政部長樓繼偉在會上問道，2008年金融危機發生後，全球代表性國家在合作共贏上達成共識。2018年起風雲突變，貿易摩擦、技術脫鈎、甚至產 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 百名經濟學家 「差評」與「好評」 2022/08/22 百名經濟學家 「差評」與「好評」 國情知聞 - 極端天氣為患 四保之戰開打 2022/08/20 極端天氣為患 四保之戰開打 國情知聞 - 救市Vs出清 穩樓市之爭 2022/08/19 救市Vs出清 穩樓市之爭 國情知聞 - 關鍵第三季 穩增長升調 2022/08/18 關鍵第三季 穩增長升調 國情知聞 - 8月加速控疫 免拖累經濟 2022/08/17 8月加速控疫 免拖累經濟 中國 人民幣 經濟 美元 金融 外滙 加息 貨幣政策 戰爭 地緣政治