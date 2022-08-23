避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 有留意國際政治的話，對於最新俄羅斯的轟動暗殺案相信較有感覺，說的是俄羅斯極右政論家杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）之死。避過一劫的杜金，被稱為「普京國師」或 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/22 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 國金札記 - 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/22 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/21 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 國金札記 - 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/19 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/18 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 俄羅斯 普京 烏克蘭 中國 美國 政治 歐洲 戰爭 地緣政治 一帶一路