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避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？

財金專欄 2022/08/23

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有留意國際政治的話，對於最新俄羅斯的轟動暗殺案相信較有感覺，說的是俄羅斯極右政論家杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）之死。避過一劫的杜金，被稱為「普京國師」或

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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