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【績場機遇 】安踏波司登申洲陸續放榜 上車機會要關注

研究報告 11:45 2022/08/23

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人民銀行昨日減息，有形之手刺激經濟措施，相信陸續有來。加上，踏入中期業績放榜期，市場已消化第二季業績不佳，一旦業績稍微超預期或展望經營回暖，股價必定會顯著回升。今周符合上述兩個條件的版塊，非運動鞋服、休閒服飾莫屬，原因：
        
（1）近期全國多地集中再發消費券，刺激市民消費。杭州市文化廣電旅遊局於昨晚8時通過飛豬、高德等四大平台發放第二期文旅消費券；上海10億元（人民幣‧下同）消費券已從8月20日開始；天津最新一輪1.5億元消費券20日起發放，面百貨零售、餐飲文娛等領域。
        
（2）板塊龍頭安踏體育 （02020） 、波司登 （03998） 及申洲國際 （02313） 依次今天（23日）、明天（24日及後天（25日）放榜。
        
對照李寧 （02331） 8月12日放榜後至昨日累升13%表現，投資者可密切留意上述三股中期業績。李寧2022年上半年公司實現營收124.1億元，同比增長21.7%；實現歸母淨利潤21.9億元，同比增長11.6%，增長好於預期。中金評價李寧，李寧身處快速成長的運動鞋服優勢賽道，國貨崛起浪潮下運動鞋服成為崛起先鋒，李寧受益於國潮崛起大趨勢，2021年市佔率同比大幅提升1.4ppt至8.2%，預計未來幾年內李寧有望成為本土運動品牌市佔率第一。

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欄名 : 大行有路捉

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