李家超月底訪粵 內地通關有好消息？

特首李家超上任一個多月，本月底或下月初將到訪廣東，料將與省領導討論港人最關心的通關問題，包括「逆向隔離」（即港人返內地可在港完成隔離檢疫），及大灣區發展合作等。

逆向隔離安排 須與內地達共識

香港要搶人才

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