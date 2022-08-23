李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 財金專欄 2022/08/23 分享： 分享： 特首李家超上任一個多月，本月底或下月初將到訪廣東，料將與省領導討論港人最關心的通關問題，包括「逆向隔離」（即港人返內地可在港完成隔離檢疫），及大灣區發展合作等。 逆向隔離安排 須與內地達共識 香港要搶人才 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺 2022/08/22 師友配對快出台 財團支持人財不缺 有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 2022/08/19 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 2022/08/18 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 2022/08/17 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 2022/08/16 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 傅流螢 香港 大灣區 防疫措施 李家超 隔離檢疫 七人欖球賽 口岸 疫情