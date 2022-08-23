盈利預減八成也想逆市升? 財金專欄 02:30 2022/08/23 分享： 分享： 美股上周五回落，暫時結束了前幾個星期的反彈勢頭，加上周末之後對於美歐持續加息的預期增加了，令到本周初環球股市受壓。不過，由於內地周一又宣布減息有利供樓者減輕負擔，內地股指紛紛反彈，恒指則仍跌逾一百點至 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 創新小型股星味濃 開始收成! 2022/08/19 創新小型股星味濃 開始收成! 投資坐標 - 兩阿媽力挺 大肆擴張! 2022/08/17 兩阿媽力挺 大肆擴張! 投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 2022/08/16 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 投資坐標 - 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 2022/08/12 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」? 2022/08/10 高息成長股「捨我其誰」? 天德化工（00609） 敘福樓集團（01978） 金達控股（00528） 九興控股（01836） 美股 理文化工（00746） 市盈率 派息 股票 港股