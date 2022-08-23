盈利預減八成也想逆市升?

美股上周五回落，暫時結束了前幾個星期的反彈勢頭，加上周末之後對於美歐持續加息的預期增加了，令到本周初環球股市受壓。不過，由於內地周一又宣布減息有利供樓者減輕負擔，內地股指紛紛反彈，恒指則仍跌逾一百點至

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