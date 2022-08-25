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【跟北水搶高息】中海油中期息0.7元 半年6.5厘股息北水爭崩頭（第三版）

財金 19:40 2022/08/25

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  • 中海油今日收市後公布中期業績前，A股勁升逾8%
  • 北水連續3日偷步買入，合共吸資逾15億元
  • 歐洲、英國天然氣價急飆，帶動國際油價回穩
  • 中海油承諾按40%派息比率分紅，中期息豪派0.7港元，半年收6.5厘息

中海油 （00883） 收市後公布中期業績，一如預期盈利急增近1.1倍，大派股息每股0.7港元，按年增逾1.3倍。業績公布前A股今偷步爆升逾8%，北水買盤午後推升H股股價同漲半成。

中海油公布中期業績前，今早見北水偷步買盤湧現，多個價位均見大部份買盤來自北水經紀代理現象，情況與中移動績前情況如出一轍。北水在高息中資股業績公布前偷步湧現，加上歐洲能源危機惡化，料抵銷經濟衰退憂慮支撐國際油價，績前買入中海油財息兼收贏面正在上升。

中海油A股（滬：600938）今大升逾8%，收報17.68元；H股午後復市亦同步向好，高見10.92元，勁升近6%，收報10.82元，仍升約4.8%。

中海油中期息0.7元計，相對H股收市價計，半年股息已近6.5厘；若下半年盈利水平大致維持，全年收足13厘高位機會甚高。

中海油午後復市，多個價位均見北水經紀買盤湧現。北水周二已錄5.1億元大舉淨流入中移動，昨再吸資近4.4億元，2日合共追入近10億元，與中移動 （00941） 績前北水湧入情況如出一轍。

中海油股價向好，國際油價止跌回穩亦提供基本支持。布蘭特油價上周以來，連日下試現約處93.5美元的200天綫均遇支持，本周顯著反彈，一度升越102美元心理關口。俄羅斯再以修維為由，下月初關閉向歐洲輸氣的天然氣管道北溪一號，引發歐洲及英國氣價急漲，料帶動國際油價止跌回穩。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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