【跟北水搶高息】中海油派中期息前北水偷步搶入 中移動績前如出一轍（第二版）

中海油周四公布中期業績前，北水偷步買盤湧現

歐洲、英國天然氣價急飆，帶動國際油價回穩

中海油承諾按40%派息比率分紅，半年厘或已達6厘

歐洲、英國天然氣價格飆升，加上沙特阿拉伯揚言OPEC+或考慮減產支持油價，帶動國際油價扭轉近日弱勢回穩。中資三桶油中，今早以中海油 （00883） 逆市升逾2%表現最佳。

中海油本周四公布中期業績前，今早見北水偷步買盤湧現，多個價位均見近全版買盤同為北水紀錄代理現象，情況與中移動績前情況如出一轍。北水在高息中資股業績公布前偷步湧現，加上歐洲能源危機惡化，料抵銷經濟衰退憂慮支撐國際油價，績前買入中海油財息兼收贏面正在上升。

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中海油今早再度突破10元關口，暫高見10.08元，升2.5%。中海油股價上月中以來兩度下試現約處9.45元的250天綫，均遇支持回穩。

中海油股價向好，國際油價止跌回穩提供基本支持。布蘭特油價上周以來，連日下試現約處93.5美元的200天綫均遇支持，今早回升至近98美元水平。俄羅斯再以修維為由，下月初關閉向歐洲輸氣的天然氣管道北溪一號，引發歐洲天然氣價昨急漲1成，英國氣價更狂飆逾3成，料帶動國際油價止跌回穩。

基本因素配合以外，中海油今早北水買盤亦見急增，多個買入價均見北水紀經長期佔據逾半甚至全版買盤的況，與中移動公布業績前北水偷步搶入情況相若。

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