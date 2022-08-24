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【跟北水搶高息】中海油派中期息前北水連日湧入 中移動績前翻版（第二版）

財金 10:05 2022/08/24

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  • 中海油周四公布中期業績前，北水偷步買盤湧現
  • 歐洲、英國天然氣價急飆，帶動國際油價回穩
  • 中海油承諾按40%派息比率分紅，半年厘或已達6厘

歐洲、英國天然氣價格飆升，加上沙特阿拉伯揚言OPEC+或考慮減產支持油價，帶動國際油價連日反彈。中資三桶油中，今早續明日公布中期業績的中海油 （00883） 表現最強，逆市再升最多3%。

中海油本周四公布中期業績前，今早見北水偷步買盤湧現，多個價位均見大部份買盤來自北水經紀代理現象，情況與中移動績前情況如出一轍。北水在高息中資股業績公布前偷步湧現，加上歐洲能源危機惡化，料抵銷經濟衰退憂慮支撐國際油價，績前買入中海油財息兼收贏面正在上升。

相關文章：中移動中期息年增3成半仍遜預期? 高息驚喜要等末期息

中海油昨升逾3%後，今早繼續上闖，暫高見10.46元，再升3%。中石油 （00857） 早段同升約3%，惟高位受阻升幅收窄至不足2%，中石化 （00386） 今早股價變動不大。

中海油股價向好，國際油價止跌回穩提供基本支持。布蘭特油價上周以來，連日下試現約處93.5美元的200天綫均遇支持，本周顯著反彈，昨一度試穿100美元心理關口。俄羅斯再以修維為由，下月初關閉向歐洲輸氣的天然氣管道北溪一號，引發歐洲及英國氣價急漲，料帶動國際油價止跌回穩。

基本因素配合以外，中海油今早北水買盤亦見急增，多個買入價均見北水紀經長期佔據逾半甚至全版買盤的況，與中移動公布業績前北水偷步搶入情況相若。北水昨已錄逾5億元大舉淨流入中移動，吸資額為6月中以來最多，估計鉅額吸資量今日大致維持。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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