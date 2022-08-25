【跟北水搶高息】中海油派中期息前A股爆升7% 北水午後勢推升H股（第二版）

中海油周四公布中期業績前，北水偷步買盤湧現

歐洲、英國天然氣價急飆，帶動國際油價回穩

中海油承諾按40%派息比率分紅，半年厘或已達6厘

歐洲、英國天然氣價格飆升，加上沙特阿拉伯揚言OPEC+或考慮減產支持油價，帶動國際油價連日反彈。中海油 （00883） 今日收市後公布中期業績前，今早A股爆升近7%，北水午後買盤勢進一步推升H股股價。

中海油本周四公布中期業績前，今早見北水偷步買盤湧現，多個價位均見大部份買盤來自北水經紀代理現象，情況與中移動績前情況如出一轍。北水在高息中資股業績公布前偷步湧現，加上歐洲能源危機惡化，料抵銷經濟衰退憂慮支撐國際油價，績前買入中海油財息兼收贏面正在上升。

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中海油A股（滬：600938）今早大升6.7%，中午收報17.44元，半日成交多達18.5億元人民幣。

港股午後復市，北水買盤勢進一步推升中海油H股股價。北水周二已錄5.1億元大舉淨流入中移動，昨再吸資近4.4億元，2日合共追入近10億元，與中移動 （00941） 績前北水湧入情況如出一轍。

中海油股價向好，國際油價止跌回穩亦提供基本支持。布蘭特油價上周以來，連日下試現約處93.5美元的200天綫均遇支持，本周顯著反彈，一度升越102美元心理關口。俄羅斯再以修維為由，下月初關閉向歐洲輸氣的天然氣管道北溪一號，引發歐洲及英國氣價急漲，料帶動國際油價止跌回穩。

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