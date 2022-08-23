【內房追蹤】行業指標放緩 內房未脫險

內房股近期獲不少利好消息支持，股板塊股價在尋底後稍為喘定。近日的利好政策包括銀行設專項借款保交樓，以及有傳中央擬全面擔保助內房發債。對於內銀股的前景，有分析認為行業數據反映，內房各項指標都面臨放緩的風險，內房股年內將呈現波動行情。

消息利好內房走勢，其中被指受惠全面擔保的旭輝控股 （00884） 及龍湖 （00960） ，近日呈現顯著的升幅。

對於內房股的前景，盡管政策趨寬鬆，首創證券仍從行業據指出，內房仍有銷售回暖尚未形成趨勢，土地拍賣熱度仍處低位等情況。

1. 銷售回暖尚未形成趨勢

今年7月單月銷售面積和金額按年增速為-28.9%和-28.2%，降幅分別較6月擴大10.6和7.4個百分點；按月比較則7月商品房銷售面積及金額的增速分別為-49.1%和 -45.4%，銷售回暖未能延續。

從7月需求端來看，盡管多地限購政策放鬆，增加購房資格，但房價預期及居民未來收入預期仍然較弱，導致當前政策難以釋放出潛在購房需求，因此銷售回暖難以持續。預期年內市場情緒面難以好轉，市場仍將呈現波動複蘇的態勢，綜合此輪周期政策的推動力及居民的購買力不及以往，料基本面改善的時間維度將更為漫長，同時改善的幅度更弱。

2. 土地拍賣熱度仍處低位

今年首7個月房地產開發投資累計按年-6.4%，較首6個月下降1個百分點；7月單月投資增速較6月下降2.9個百分點。7月百城土地流拍率走高至23.8%，反映土地市場熱度整體仍處低位。

考慮到下半年拿地難以在年內形成銷售以回流現金，資金淨流出對財務指標造成負面影響，預期下半年民營房企拿地熱情依舊難以大幅改善。施工投資來看，由於前期開工增速的下滑、房企整體周轉速度下降疊加手中有限資金優先償還債務的策略，施工動力難有明顯改善。

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