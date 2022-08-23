【星級分析師】任澤平剖析LPR降息原因、方式及影響（不斷更新）

8月22日，全國銀行間同業拆借中心公布LPR報價：1 年期及5年期以上品種分別報3.65%，4.3%，較此前利率下降5bp，15bp。任澤平分析箇中原因及長遠影響。

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繼8月15日央行降低MLF利率10bp，8月22日LPR再迎非對稱降息。5年期LPR報價再度大幅下降15bp，旨在穩樓市，促進房地產軟著陸；1年期利率小幅下降5bp，旨在穩增長，給實體經濟空中加油。

穩增長的關鍵是寬信用，寬信用的關鍵是提振市場信心。當前經濟復蘇基礎不牢、金融數據回落、房地產銷售疲軟，主要靠新基建和出口支撐。未來的政策重點是穩增長、穩樓市、恢復信心，關鍵是寬貨幣到寬信用，信心比黃金重要。

任澤平判斷現在是穩樓市的臨界點，提出是該出手穩樓市了，最近各項政策密集出台：

8月22日非對稱降息；各地密集出台房市限購限貸的措施；8月19日，住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門近日出台措施，完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。

房地產是周期之母， 穩樓市關鍵是保交樓、支持剛需改善型需求和房企重組，支持示範房企恢復融資渠道；長效機制是推動「城市群、人地掛鉤、金融穩定、房地產稅」為主的二次房改，對預售制、公攤面積等進行改革。

任澤平相信通過穩樓市的長短結合措施，房地產有望實現軟著陸。

1、原因：融資需求疲弱，制約經濟復蘇，關鍵在於穩樓市、提振市場信心

一是需求不足，影響經濟復蘇基礎。經濟經過5、6月反彈，7月受極端過熱天氣、局部風險等因素影響，投資、消費、社融等關鍵指標再次回落，核心CPI同比上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點，反映需求尚未恢復，經濟恢復基礎不牢固。

7月社融增速10.7%，較上月回落0.1個百分點，新增社融創6年新低，企業和居民中長期融資需求較弱，銀行間市場呈現資金「堰塞湖」特征，需求不足制約經濟恢復的力度。

二是穩樓市、提振信心是寬信用的關鍵。基建、地產、制造業作為寬信用的主力軍，存在不同程度約束。基建融資表現亮眼，但一枝獨秀不是春，伴隨專項債發行收尾、土地財政遇冷、財政收支承壓，持續性待觀察。

房地產面臨長周期拐點、中期行業出清、短期停貸事件三大衝擊，融資需求疲弱。制造業多由民營小微企業為主，上游成本高企、下游需求不振，企業現金流和利潤受到侵蝕，經營信心不足，投融資意願不強。

三是政策空中加油，強調穩信貸，降低MLF利率，為LPR下行打開空間。8月18日國常會部署推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經濟力度。

8月15日降低OMO和MLF兩大政策利率，均表明政策層對於寬信用的態度。LPR與實體經濟和房地產掛鉤，推動降低貸款成本，支持信貸有效需求回升。

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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