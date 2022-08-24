【通脹趨勢】建銀國際：3個角度分析 通脹風險比市場預期高

建銀國際發表報告指，美國的預期通脹，是目前全球金融市場風險偏好的關鍵驅動因素，而不是經濟衰退風險。

該行指出，近期市場的表現已經體現投資者樂觀的態度，美聯儲最複雜的通脹預期模型表示，市場預計美國通脹率將在2023年底降至2%以下，並在未來五年內保持在2%以下。換句話說，美國債券和通脹互換表明，自疫情爆發以來，通脹環境幾乎沒有變化，提供了一種暗示，即疫情爆發前的長期低利率的金融環境將回歸，這將支撐美國股市的估值。

不過，該行則從3個角度分析，為何對美國通脹持審慎態度。

1）即使短期內經濟放緩的幅度較小，也有合理的理由預計盈利衰退的深度將足以影響估值；

2）即使通脹預期下降，但十多年來，成本佔美國GDP的比例一直在上升，這意味著經濟吸收價格衝擊的能力變小了。與疫情前的水平相比，通脹波動性可能會保持在較高水平；

3）由於疫情的爆發，大多數發達經濟體的勞動力市場結構都發生了變化。自俄烏衝突以來，地緣政治環境發生了變化；供應鏈已經改變，並將在未來幾年發生變化；氣候變化已經到了一個臨界點，減緩氣候變化的措施將會引發通貨膨脹。

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通脹環境是否發生變化這一問題對股市估值有著重要的影響。股票估值的關鍵問題實際上是通脹波動。核心通脹的波動性與標普指數的周期性調整市盈率（CAPE）之間存在強大的長期關聯關係。

自2021年6 月以來，核心CPI的5年波動率已從微小的0.3個百分點升至1.5個百分點。如果更高的通脹波動性持續下去，美國股票估值將需要大幅下降。然而，如果通脹波動性回到疫情之前的條件，週期性調整市盈率（CAPE）的估值高於30是可能被證明是可持續的。

美聯儲的大規模寬鬆政策一直緊隨在美國收益率曲線反轉的階段之後。基於這種歷史性的關係，認同可以通過債市來對通脹進行預測的交易員預計，美國聯儲局將在2023年進入寬鬆周期。在這種情況下，債券收益率將隨著政策利率的下降而下降，從而為股市提供估值支撐。

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建銀國際指出，雖然媒體對通脹的討論主要集中在能源成本上，但住房和核心服務消費才是主導美國核心CPI的通脹指標，這兩個組成部分佔美國核心CPI的72.7%，並主導着通脹和通脹波動性的較長期變化趨勢。

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