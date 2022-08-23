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【內地限電】高溫連鎖反應 中國能源安全面「壓力測試」

中國 15:00 2022/08/23

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「長江黃河不會倒流，但會斷流」，今年夏天創紀錄的超高溫天氣讓總理李克強的金句被重新創作，也成為一次「壓力測試」，檢驗是否具備應付各種極端狀況下的能源安全能力。

...

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