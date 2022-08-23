【內地限電】高溫連鎖反應 中國能源安全面「壓力測試」 中國 15:00 2022/08/23 分享： 分享： 「長江黃河不會倒流，但會斷流」，今年夏天創紀錄的超高溫天氣讓總理李克強的金句被重新創作，也成為一次「壓力測試」，檢驗是否具備應付各種極端狀況下的能源安全能力。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 浙江等3省市試行電動車錯峰充電 減低供電壓力 2022/08/19 浙江等3省市試行電動車錯峰充電 減低供電壓力 Panasonic、五十鈴等多家日企在重慶工廠因缺電停產 2022/08/19 Panasonic、五十鈴等多家日企在重慶工廠因缺電停產 【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈 2022/08/21 【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈 【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時 2022/08/22 【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時 商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖） 今日 商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖） 你可能感興趣 浙江等3省市試行電動車錯峰充電 減低供電壓力 11:12 2022/08/19 浙江等3省市試行電動車錯峰充電 減低供電壓力 Panasonic、五十鈴等多家日企在重慶工廠因缺電停產 12:01 2022/08/19 Panasonic、五十鈴等多家日企在重慶工廠因缺電停產 【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈 15:45 2022/08/21 【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈 氣候暖化 經濟衰退 地緣政治 財政政策 中國市場 汽車 疫情 發電量 用電量 中共中央政治局