【限電又來】內地限電對經濟影響有多大？過往熱浪見端倪

四川電網近年來在「迎峰度夏」期間，部分地區都會出現高峰期用電擁堵的情況。今年夏天，當地在熱浪侵襲下再遇到挑戰，四川不得不祭出限電令，讓電於民，此次停電對工業生產，以至經濟的影響有多大？

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四川面對「三最」（即歷史同期最高極端高溫、最少降雨量及最高電力負荷）的局面，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司於8月20日，發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，將限電令延長至8月25日。此舉令早已受今年疫情及房地產市場的問題所影響的內地經濟增添壓力。

野村發表報告表示，在過去10年中，內地也經歷過強烈熱浪。2017年7月數據顯示，炎熱溫度將影響到工業活動，並在短期內提高食品價格。雖然經濟影響仍難以量化，但持續的熱浪是該行最近將第三季GDP增長預測從4.0%下調至2.9%的因素之一。

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