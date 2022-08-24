季績已復甦 平保買得過

人民幣貶值至近1年低位，累及中港兩地股市昨日下跌，但上證綜合指數營造「頭肩底」，如確認則有助內險股轉勢，尤其中國平保（02318）第二季業績大翻身，基本因素改善，今年業績有望扭轉兩年跌走勢。

平保上半年

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