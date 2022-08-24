  • 30°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

季績已復甦 平保買得過

財金專欄 2022/08/24

分享：

分享：

人民幣貶值至近1年低位，累及中港兩地股市昨日下跌，但上證綜合指數營造「頭肩底」，如確認則有助內險股轉勢，尤其中國平保（02318）第二季業績大翻身，基本因素改善，今年業績有望扭轉兩年跌走勢。

平保上半年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版）
2022/08/23
【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版）
中字股實力談 - 政策盼吹春風 招行續高增長
2022/08/23
政策盼吹春風 招行續高增長
中字股實力談 - 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版）
2022/08/22
【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版）
中字股實力談 - 華能將復甦 中央壓煤價
2022/08/20
華能將復甦 中央壓煤價
中字股實力談 - 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版）
2022/08/19
【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中國平安（02318） 人民幣 板塊

上一篇文章

Hartnett頂？

下一篇文章

中建築回升 目標通道頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？
李家超月底訪粵 內地通關有好消息？
選股情報 - 再跌？
再跌？
國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？
避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？
國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂
市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂
投資坐標 - 盈利預減八成也想逆市升?
盈利預減八成也想逆市升?
透視中港美 - 恒指換馬 盈富換人
恒指換馬 盈富換人