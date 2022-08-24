季績已復甦 平保買得過 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 人民幣貶值至近1年低位，累及中港兩地股市昨日下跌，但上證綜合指數營造「頭肩底」，如確認則有助內險股轉勢，尤其中國平保（02318）第二季業績大翻身，基本因素改善，今年業績有望扭轉兩年跌走勢。 平保上半年 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 2022/08/23 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 中字股實力談 - 政策盼吹春風 招行續高增長 2022/08/23 政策盼吹春風 招行續高增長 中字股實力談 - 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 2022/08/22 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 中字股實力談 - 華能將復甦 中央壓煤價 2022/08/20 華能將復甦 中央壓煤價 中字股實力談 - 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 2022/08/19 【待破悶局】港股二萬浮沉 周綫圖看後市（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中國平安（02318） 人民幣 板塊