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PGIM：全球地產表現看好

財金專欄 2022/08/24

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隨着環球經濟以不同的速度復甦和重新開放，房地產行業正在轉型並提供新的機遇。PGIM認為，地產與通脹表現出很強的關聯性，可望表現良好。

雖然，地緣政治和加息預期上升，仍然帶來不確定性，但新冠肺炎疫情最嚴峻

...

撰文 : Rick Romano 保德信房地產全球房地產證券（GRES）主管兼高級投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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