PGIM：全球地產表現看好 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 隨着環球經濟以不同的速度復甦和重新開放，房地產行業正在轉型並提供新的機遇。PGIM認為，地產與通脹表現出很強的關聯性，可望表現良好。 雖然，地緣政治和加息預期上升，仍然帶來不確定性，但新冠肺炎疫情最嚴峻 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Rick Romano 保德信房地產全球房地產證券（GRES）主管兼高級投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：滯脹風險顯著增加 2022/08/23 施羅德：滯脹風險顯著增加 中金：配置低估值股票 2022/08/19 中金：配置低估值股票 專訪 - 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 2022/08/18 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 2022/08/17 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 施羅德：A股維持中性態度 2022/08/16 施羅德：A股維持中性態度 經濟 商業 通脹 發展商 加息 旅遊行業 滯脹 REITS 板塊