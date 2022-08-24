PGIM：全球地產表現看好

隨着環球經濟以不同的速度復甦和重新開放，房地產行業正在轉型並提供新的機遇。PGIM認為，地產與通脹表現出很強的關聯性，可望表現良好。

雖然，地緣政治和加息預期上升，仍然帶來不確定性，但新冠肺炎疫情最嚴峻

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