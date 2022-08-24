隨美國加息，本港樓市氣氛轉差，蝕讓賣樓個案頻生，加上大型銀行相繼調高H按新造按揭利率封頂息率，反映加息周期進一步逼近，相信二手市場交投量及成交價，短期內料持續受壓。

有地產代理研究報告指出，今年7月全港1,607宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,486宗，佔比達92.5%，較前月回落0.7個百分點，屬2010年3月以來，近12年半新低。每宗私人住宅轉手平均賺幅，更報58.7%，按月跌6.2個百分點，並創自2016年6月以來逾6年最少。

事實上，現時樓市充斥多項利淡因素。首先，美國接連加息，市場亦普遍預期第3季香港有機會跟隨加息，從而增加置業人士的供樓負擔，變相進一步削弱市場購買力。

同時，有大型銀行最新亦調高新造H按封頂息率0.25%，由P-2.5厘上升至P-2.25厘，即實際封頂利息由2.5厘升至2.75厘。這意味加息周期逐步逼近，料進一步增添樓市觀望氣氛。

此外，近期接連有大型新盤「低開」搶客，搶走二手購買力，打殘二手樓價表現。觀乎整個二手市場，部分指標屋苑接連錄新低成交。以近日成交的將軍澳新都城1期4座高層D室為例，實用面積526平方呎，屬於3房1套間隔，原本叫價800萬元，終減價65萬元至735萬元沽出，實用呎價約13,973元，創2018年以來同類單位新低紀錄。

綜合上述因素，預料香港二手市場難逃「加息」一劫，因此短期內二手成交及樓價料受壓。對於今年二手市場氣氛能否逐步復甦，相信很視乎息口走勢，及市場會否再度有利好消息浮現。

記者：潘淑盈

▲ 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄