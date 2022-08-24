再次探底 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 恒指周二再探底，最低見過19377點，較8月10日的19469點還要低，最終收報19503點，跌153點。以收市位計，也是近3個多月低位。成交金額為866億元。 大市悶局 績優股趁調整入貨 大市悶局下跌， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股短期料破悶局 2022/08/23 港股短期料破悶局 交易講場 - 恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小 2022/08/22 恒指新藍籌 料納入自由流通市值趨小 交易講場 - 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 2022/08/20 3大行未加封頂息 左右9月P加幅？ 交易講場 - 只買績優股 2022/08/19 只買績優股 交易講場 - 港股被拋離 2022/08/18 港股被拋離 港股 恒生指數 特步國際（01368） 快手—W（01024） 業績公布 新秀麗（01910） 中國建築（03311） 人民幣