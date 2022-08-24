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再次探底

財金專欄 2022/08/24

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恒指周二再探底，最低見過19377點，較8月10日的19469點還要低，最終收報19503點，跌153點。以收市位計，也是近3個多月低位。成交金額為866億元。

大市悶局 績優股趁調整入貨

大市悶局下跌，

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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